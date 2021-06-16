ديشامب بعد الفوز على ألمانيا: كنت أعلم أن لاعبي فرنسا جاهزين للصراع

أبدى ديديه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي لكرة القدم سعادة بالغة بالفوز الذي حققه الفريق على نظيره الألماني 1 / صفر مساء أمس الثلاثاء في بداية مشوارهما ببطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).

وحسم المنتخب الفرنسي المباراة التي أقيمت بمدينة ميونخ الألمانية، بهدف وحيد سجله الألماني ماتس هوملز بالخطأ في شباك منتخب بلاده.

وقال ديشان في تصريحات لشبكة "إم 6" التليفزيونية :"قدمنا مباراة رائعة أمام فريق جيد للغاية.كنت أعرف أن لاعبينا سيكونوا مستعدين ومتأهبين لخوض الصراع."

وأسكن كريم بنزيمة الكرة في شباك المنتخب الألماني لكنها لم تحتسب هدفا بداعي تسلل كيليان مبابي لدى تمرير الكرة، كما شهدت المباراة هدفا ألغي للنجم الفرنسي بول بوجبا بداعي التسلل أيضا.

وذكر ديشان :"لم نكن بعيدين عن تسجيل الهدف الثاني الذي يؤمن فوزنا، لكننا لم نعان أيضا بشكل كبير في الشوط الثاني."

ومن ناحيته، قال النجم الفرنسي بول بوجبا، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة :"كان من المهم أن نبدأ مشوارنا في البطولة بانتصار. كنا في مواجهة ألمانيا، وقد جعلوا الأمور صعبة بالنسبة لنا."