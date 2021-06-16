آبل تخضع للتدقيق مجددا بواشنطن لكشف بيانات لمستخدمين في عهد ترامب

تواجه شركة أبل تدقيقًا جديدا فى واشنطن للتحقق من سلوكها الخاص بالامتثال لمذكرات استدعاء سرية تعود إلى عهد ترامب وتستهدف تقديمها لبيانات حول مستخدمين .

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن بيانات المستخدمين موضع عمليات التدقيق والتحقق الخاصة بشركة أبل تتعلق بأكثر من 100 مستخدم بما في ذلك مشرعون أمريكيون من الديمقراطيين ، حيث تسلط تلك القضية الضوء على المأزق الذي تجد فيه شركات التكنولوجيا نفسها عندما تكون ملزمة بتلبية مطالب جهات إنفاذ القانون.

وكان رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب آدم شيف ، والذي كانت بياناته من بين المواد التي سلمتها شركة أبل إلى وزارة العدل فى عهد ترامب قد صرح أمس الاثنين بأن المشرعين الأمريكيين سيتعمقون فى كيفية استجابة شركات التكنولوجيا العملاقة لمذكرات الاستدعاء للحصول على معلومات حول عملائها .

وكان آدم شيف وهو ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا قد أثار غضب الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بتحقيقات الكونجرس فى علاقات إدارة الرئيس السابق مع روسيا.