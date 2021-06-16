 الحكومة تسند تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار الكهربائي لشركة صينية - بوابة الشروق
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الحكومة تسند تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار الكهربائي لشركة صينية

محمد عنتر
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 1:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 1:24 م

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان "القطار الكهربائي" (عدلي منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) لشركة " أفيك انترناشيونال" الصينية.

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