الحكومة تسند تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع القطار الكهربائي لشركة صينية

ووافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سكك حديد مصر، العاشر من رمضان "القطار الكهربائي" (عدلي منصور- مدينة العاشر من رمضان- العاصمة الإدارية الجديدة) لشركة " أفيك انترناشيونال" الصينية.