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طبيب الأهلي: أفشة جاهز لمواجهة الترجي

محمود باهي
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 11:53 ص

قال أحمد أبوعبلة، طبيب فريق الأهلي، إن اللاعب محمد مجدي أفشة، تعافى بشكل نهائي من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل التي تعرض لها مؤخرا.

وأوضح أبو عبلة أن اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي بشكل كامل، ولم يشك من تجدد آلام الكاحل عقب مشاركته للمرة الأولى في مران الفريق الأخير بالقاهرة.

واستكمل: «أفشة» سيشارك في مران اليوم بشكل طبيعي وجاهز لمواجهة الترجي التونسي وفقا لرؤية الجهاز الفني للفريق.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى تونس مساء أمس الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي برادس.


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