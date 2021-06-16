الإمارات والعراق تبحثان تعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية

بحث وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتي المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، مع وكيل وزارة التخطيط العراقية الدكتور ماهر حماد جوهان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين في مجالات البنية التحتية.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن المنصوري قوله، إن الاجتماع يمثل خطوة متقدمة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين الإمارات والعراق في مجالات البنية التحتية، والتي تمثل نموذجا فريدا في الشراكة والتكاتف والعمل المشترك القائم على المصالح المتبادلة، داعيا للاستثمار في هذه العلاقة المتميزة عبر تعزيز التعاون في ذلك المجال الذي يمثل رافعة للتنمية المستدامة، والاقتصادات الوطنية.

وأضاف أنه يجب الاستثمار في العلاقة القوية والمتينة التي تجمع البلدين، بما يدعم ريادتهما عالميا، ويساعد قطاع البنية التحتية في الوصول إلى أعلى مستويات التنافسية والجاذبية، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات.