الاتحاد الأفريقي يطلق منحة كوفي عنان لمهارات القيادة في مجال الصحة العامة

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي، عن إطلاق "برنامج منحة كوفي عنان" لمهارات القيادة في مجال الصحة العامة.

وأوضح الاتحاد الأفريقي - في بيان، اليوم الأربعاء - أن البرنامج يستهدف القيادات ممن لديهم خلفية في مجال الصحة العامة والصحة الحيوانية والبيئية.

ومن بين معايير الترشيح للمنحة، حمل جنسية دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وشهادة في الدراسات الجامعية العليا في مجال ذي صلة بالصحة العامة؛ وصاحب خبرة مهنية في أي مجال من مجالات الصحة العامة.

وأطلقت مفوضية الاتحاد الأفريقي "منحة كوفي عنان لمهارات القيادة في مجال الصحة العامة" بالشراكة مع مؤسسة كوفي عنان.

وكوفي عنان هو الأمين العام السابع للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام، والرئيس المؤسس لمؤسسة كوفي عنان، وطوال حياته ومسيرته المهنية مثالاً يحتذى به في القيادة الحكيمة القائمة على المبادئ، ومن بين بصماته المتعددة إنشاء الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، الذي غير نهج الوقاية من الأمراض المعدية وإدارتها في ممارسات الصحة العامة على الصعيد العالمي.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.