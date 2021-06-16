رامي صبري يقود إنبي لفوز صعب أمام البنك الأهلي

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حقق فريق إنبي فوزا صعبا على البنك الأهلي بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 26 للدوري الممتاز.

وأحرز إنبي هدفين في الدقيقة 26 و49 عن طريق جون ايبوكا ورامي صبري ونجح في إنهاء الشوط الأول متقدما بفارق هدفين.

ومع بداية الشوط الثاني سيطر أبناء خالد جلال على أجواء المباراة حتى الدقيقة 55 والتي قلص فيها الفرق عن طريق أحمد ياسين وأحرز كريم بامبو الهدف الثاني في الدقيقة 60.

بينما ظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي إلا أن محمود عاشور، حكم المباراة أحتسب ركلة جزاء بعدما تم عرقلة كريم طارق داخل منطقة الجزاء وسددها رامي صبري ببراعة واسكنها الشباك معلنا فوز إنبي أمام البنك الأهلي.

وبهذه النتيجة، صعد إنبي للمركز الخامس برصيد 36 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 19 بالمركز السادس عشر وتأزم موقفه في جدول الدوري.