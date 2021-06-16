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عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من المستوطنين على صحفيين، في ساحة باب العامود بالقدس.

وجاء ذلك خلال مسيرة الأعلام التي نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف، أمس الثلاثاء، وسط حالة من التوتر الشديد.