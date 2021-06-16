 بالفيديو.. شاهد اعتداء المستوطنين على صحفيين في باب العامود - بوابة الشروق
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بالفيديو.. شاهد اعتداء المستوطنين على صحفيين في باب العامود

نور رشوان
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 11:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 11:32 ص

عرضت فضائية «روسيا اليوم»، صباح الأربعاء، مقطع فيديو يظهر اعتداء مجموعة من المستوطنين على صحفيين، في ساحة باب العامود بالقدس.

وجاء ذلك خلال مسيرة الأعلام التي نظمها اليمين الإسرائيلي المتطرف، أمس الثلاثاء، وسط حالة من التوتر الشديد.


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