سنغافورة: الصين والآسيان تأملان في إحراز تقدم في مفاوضات بحر الصين الجنوبي

قالت وزارة الدفاع في سنغافورة، الثلاثاء، إن الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) التي تضم عشر دول تأملان في التوصل إلى "نتيجة مبكرة وسريعة" للمفاوضات التي طال أمدها حول ما يسمى بمدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وبعد اجتماع افتراضي لوزراء دفاع الآسيان والصين، قالت الوزارة السنغافورية إن جميع الأطراف "أكدت من جديد التزامها باستئناف المفاوضات حول مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي"، حيث تتقاطع مطالبات الصين التوسعية، التي رفضتها محكمة دولية في عام 2016، مع مطالب بروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام، الدول الأعضاء في آسيان.

وذكر بيان مشترك للوزراء أن " جميع الأطراف " اتفقت على " التعاون بطريقة بناءة وسلمية من أجل أن يصبح بحر الصين الجنوبي بحرا للسلام والاستقرار والرخاء " .

وجاء الإعلان بعد أسبوعين من احتجاج ماليزيا لدخول 16 طائرة عسكرية صينية المجال الجوى فوق ما وصفه الجيش الماليزى " المنطقة البحرية الماليزية " ببحر الصين الجنوبى المتنازع عليه .

وفى يوم الاثنين، وبينما وصف حلف شمال الأطلسي (ناتو) " النفوذ المتزايد للصين وسياساتها الدولية " بأنه يشكل تحديا أمنيا، قالت البحرية الأمريكية إن حاملة الطائرات رونالد ريجان دخلت بحر الصين الجنوبي الغني بالموارد كجزء من " وجودها الروتيني في المحيطين الهندي والهادئ ".

وسينضم الى وزراء دفاع الآسيان والصين نظراء من أستراليا والهند واليابان ونيوزيلندا وروسيا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة لحضور اجتماعات اليوم الأربعاء .