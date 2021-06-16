 الكويت: انطلاق أولى الرحلات التجارية المباشرة إلى لندن غدا - بوابة الشروق
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الكويت: انطلاق أولى الرحلات التجارية المباشرة إلى لندن غدا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 11:54 ص | آخر تحديث: الأربعاء 16 يونيو 2021 - 11:54 ص
أعلنت الكويت، انطلاق أولي رحلاتها التجارية المباشرة إلى المملكة المتحدة غدا الخميس، منذ تعليقها في شهر يناير الماضي، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن تستأنف الرحلات بين البلدين عقب صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي الأسبوع الماضي بتكليف الإدارة العامة للطيران المدني السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة مع المملكة المتحدة بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا لكل شركة من شركات الطيران المرخص لها مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأشارت إلى أن شركات الطيران الكويتية بدأت الاستعداد للرحلات الصيفية إلى لندن، لاسيما أنها إحدى الوجهات المهمة لقضاء العطلات لدى العديد من الكويتيين.

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