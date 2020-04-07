حاكم نيويورك يرفع معظم قيود كورونا عن الولاية بعد تطعيم 70% من السكان

وصلت نيويورك إلى منعطف مهم في ظل جائحة كورونا اليوم الثلاثاء حيث أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو أن 70 % من البالغين في الولاية قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وبهذه المناسبة، سيتم إضاءة معالم في الولاية باللون الأزرق والذهبي وستقام عروض الألعاب النارية في جميع أنحاء الولاية فيما يتم رفع غالبية القيود المتبقية.

وقال الحاكم خلال حدث احتفالي مليء بالمؤيدين والقادة العماليين في مركز التجارة العالمي واحد " تم اعتبارا من اليوم تخفيف تعليمات الولاية التي ثبتت صحتها، وجعلتنا نتجاوز هذه الجائحة، في قرار دخل حيز التنفيذ على الفور".