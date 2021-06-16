تنسيقية شباب الأحزاب تؤكد ضرورة التوعية بحقوق الطفل

أكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة التوعية بحقوق الطفل من خلال حملات ميدانية، والاهتمام بصورة الطفل والأسرة فى الدراما المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من تنسيقية شباب الأحزاب، للمجلس القومي للأمومة والطفولة، مساء اليوم؛ للاضطلاع على الأنشطة التي يقوم بها المجلس.

وناقش وفد التنسيقية - خلال اللقاء - أهمية إبراز المجهودات التي يقدمها المجلس من خلال وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وكذلك الاهتمام بمركز الدعم النفسي للأطفال، والعمل على تعميمه في جميع محافظات الجمهورية، والاهتمام بتقديم الدعم النفسى لأسر الشهداء، مؤكدا أهمية خط نجدة الأطفال والدور المهم الذي يلعبه فى حماية الطفل.

من جهتها، هنأت رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة سمية سعيد الألفي، التنسيقية بمناسبة مرور ثلاثة أعوام على تأسيسها، مستعرضة أهمية المجلس وأهدافه ورؤيته وأهم محاور العمل بداخله، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية التى يعمل عليها من أجل حماية الطفل والأسرة.

حضر اللقاء من التنسيقية، النائب أحمد فتحي، النائبة أميرة صابر، النائبة رحاب عبد الغني، أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد فريد، النائب محمود تركي، أعضاء مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كل من مؤمن السيد، نجوي إبراهيم، أحمد خالد، دينا المقدم، محيي النواوي، مريم النجدي، وإيمان طلعت.