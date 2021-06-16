سيتي جروب تتوقع تراجع إيرادات قطاع تداول الأوراق المالية خلال الربع الثاني

قال مارك ماسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيتي جروب المصرفية الأمريكية، خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي نظمه بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي عبر الإنترنت، إنه يتوقع تراجع إيرادات قطاع تداول الأوراق المالية في المجموعة بنحو الثلث خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وأضاف أنه يتوقع تراجع إيرادات قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية بنحو 5% خلال الربع الثالث.

كما يتوقع مارك تراجع إيرادات الخدمات المصرفية الاستهلاكية في أمريكا الشمالية خلال الربع الثاني من العام الحالي بنفس معدل التراجع المسجل خلال الربع الأول.

كان جامي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الأمريكي جيه.بي مورجان تشيس قد قال في المؤتمر نفسه إنه يتوقع تراجعا حادا في إيرادات نشاط تداول الأسهم والأوراق المالية بعد الازدهار الذي سجله القطاع خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ديمون، أنه يتوقع تراجع إيرادات قطاع تداول الأوراق المالية في جيه.بي مورجان إلى حوالي 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين كان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجعها إلى 6.5 مليار دولار.