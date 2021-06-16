أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح أنه جرى توريد أكثر من 22 ألف طن قمح، خلال يونيو الجاري.
وقال وكيل الوزارة في تصريح صحفي اليوم، إن إجمالي ما جرى توريده حتى 14 يونيو الجاري، هو 22382.361 طن قمح، بنسبة 65.8% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، مشيرا إلى أن عمليات التوريد جرت وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وأشار إلى أنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت صومعة بسعة ألف طن وشونة بسعة 5 آلاف طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا بنكر بسعة 23 ألف طن وشونة بسعة 5 آلاف طن، وبذلك يصبح إجمالي السعة التخزينية 34 ألف طن.