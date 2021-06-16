أعلن وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر الدكتور تامر صلاح أنه جرى توريد أكثر من 22 ألف طن قمح، خلال يونيو الجاري.

وقال وكيل الوزارة في تصريح صحفي اليوم، إن إجمالي ما جرى توريده حتى 14 يونيو الجاري، هو 22382.361 طن قمح، بنسبة 65.8% من إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة، مشيرا إلى أن عمليات التوريد جرت وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأشار إلى أنه يوجد بمركز ومدينة أرمنت صومعة بسعة ألف طن وشونة بسعة 5 آلاف طن، كما يوجد بمركز ومدينة إسنا بنكر بسعة 23 ألف طن وشونة بسعة 5 آلاف طن، وبذلك يصبح إجمالي السعة التخزينية 34 ألف طن.