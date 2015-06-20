تايلاند تتوقع أن تصبح سلالة دلتا من كورونا أكثر هيمنة في البلاد خلال 3 أشهر

يمكن أن تصبح سلالة دلتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في الهند، أكثر سلالات فيروس كورونا انتشارا في تايلاند خلال شهرين إلى 3 أشهر، وفقا لسوباكيت سيريلاك، المدير العام لهيئة العلوم الطبية في تايلاند.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سوباكيت القول، إنه من إجمالي 5055 عينة تم جمعها خلال الفترة من 7 أبريل إلى 13 يونيو، كان 90% من الحالات مصابة بسلالة ألفا، التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا، لكن سلالة دلتا يمكن أن تشكل 50% من الإصابات الجديدة في غضون 3 أشهر لأنها أكثر قابلية للانتقال والعدوى.

ويمكن أن تعزى حالات الإصابة بسلالة دلتا في تايلاند، والتي تم رصدها في أقاليم أخرى إلى جانب العاصمة، إلى إصابات جماعية في مخيمات لعمال البناء في بانكوك.

ولا تزال حالات الإصابة بسلالة بيتا، التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب أفريقيا، مقتصرة على منطقة في إقليم ناراثيوات جنوبي تايلاند.