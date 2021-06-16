تنشيط السياحة تستقبل أولى رحلات خطوط طيران فلاى دبي بـ شرم الشيخ

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، أولي الرحلات السياحية الوافدة على خطوط طيران شركة فلاى دبي "Fly-Dubai" والتي وصلت إلى مطار شرم الشيخ الدولي من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ليصبح بذلك مطار شرم الشيخ الوجهة الثانية للشركة في مصر بعد مطار برج العرب الدولي.

وكان في استقبال السائحين الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ، والمهندس ياسر جاهين نائب مدير مطار شرم الشيخ، حيث تم الترحيب بهم وتقديم الهدايا التذكارية والورود، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.



كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قد بحث مع وفد شركة فلاى دبى برئاسة محمد البلوشى خطة الشركة خلال الفترة القادمة وذلك بعد اعلان الشركة إطلاق رحلاتها إلى شرم الشيخ عبر ثلاث رحلات أسبوعية اعتبارا من 15 يونيو الجارى، لتكون بذلك الوجهة الثانية للشركة في السوق المصرية بعد مطار برج العرب في الاسكندرية.



ورحب المحافظ بالوفد معربا عن سعادتة بقرار الشركة ومتمنيا أن تزداد الرحلات فى المستقبل القريب خاصة أن الشعب الإماراتى مرحب بة دائما فى شرم الشيخ علاوة على عشق الاماراتيين لمدينة السحر والجمال.



وأعلن رئيس الوفد أن شرم الشيخ كواجهة سياحية مرغوبة بشدة ليس لدولة الإمارات فقط بل لكافة دول الخليج وأنة يتوقع ازدياد الرحلات مستقبلا لتصبح رحلات يومية، كما اشاد الوفد بالزيارة التى قاموا بها إلى مطار شرم الشيخ الدولى ولمسوا من خلالها توافر الأمن والأمان من خلال منظومة أمنية قوية ومتكاملة.

وقام اللواء خالد فودة خلال لقائه بوفد الشركة بشرح تفصيلى لمقومات المدينة السياحة ومن خلال خريطة المدينة اسهب المحافظ فى اظهار ما تنعم بة شرم الشيخ من أمن وأمان من خلال السيطرة الكاملة على حدودها البرية والمائية.