المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية يؤدي اليمين

أدى المحامي البريطاني، كريم أسد أحمد خان، اليمن الدستورية، مدعيا عاما جديدا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



وتعهد خان أمام القضاة في لاهاي اليوم الأربعاء بأنه سيؤدي واجباته "بشرف وإخلاص ونزاهة وضمير".



وكان ممثلو الدول الأطراف في المحكمة وعددهم 123 قد انتخبوا خان في شباط/فبراير الماضي.



ويخلف خان، فاتو بنسودا/60 عاما/ التي يجب أن تترك منصبها بعد تسع سنوات، بموجب قواعد المحكمة.



ويريد خان تحسين أداء النيابة بشكل كبير. وقال في بيان مقتضب إن الإجراءات يجب أن تكون أكثر فعالية



وخان رجل قانون ذو خبرة كبيرة في مجال القانون الجنائي الدولي.