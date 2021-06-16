عضو لجنة مكافحة كورونا يكشف حقيقة انجذاب المغناطيس لأجسام متلقي اللقاح

نفى الدكتور محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، ما تردد عن انجذاب المغناطيس لأجسام الأشخاص الذين حصلوا على لقاح ضد فيروس كورونا، معقبًا: «هذا أمر يدعو إلى الضحك».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «on e»، مساء الثلاثاء: «المثل يقول إذا كان اللي بيتكلم مجنون خلي المستمع عاقل.. لما حد يقول شرائح الألومنيوم تستهدف الحامض النووي والشفرة الوراثية، هل هذه الشرائح قابلة للمغناطيس، بالطبع لأ.. هذه خدعة من خدع الساحر العظيم اللي بيفسرها بإنه بيخبي المغناطيس تحت باطه".

وأضاف أن الصور المتداولة لهذا الانجذاب المزعوم مفبركة، وتهدف إلى الدعاية والضحك، موضحًا أن بعض قليلي العلم لا يمكنهم اكتشاف الفرق بين الدعابة والضحك وبين العمل والجد والاجتهاد، وفق قوله.

وأشار إلى أن طريقة التطعيم الحديثة التي انتهجتها الولايات المتحدة عبر لقاحي فايزر ومودرينا تعتمد على شريحة رقيقة من شرائح الألومنيوم في جلب الحامض النووي الرسول الذي خاطب الخلية لإنتاج البروتين الشوكي.

ولفت «النادي»، إلى أن هذه التقنية غير موجودة في التطعيم الصيني أو الروسي أو الإنجليزي، ما يعني أن هذه القصة المثارة لا تعني مصر من قريب أو بعيد.

وكان نشطاء قد تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ما قالوا إنه انجذاب مغناطيس لأجسام أشخاص تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ويزعم ناشرو هذه المقاطع أن هذا الأمر راجع لتلقي لقاح كورونا، لا سيما أن الفيديوهات تظهر أن عملية الانجذاب تكون في موضع أخذ حقنة اللقاح.