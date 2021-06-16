بوتين: محادثات قمة جنيف مع بايدن لم تكن عدائية بل بناءة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن "لم تكن عدائية" ، بل كانت "بناءة"، رغم المواقف العديدة المتباينة بينهما.

وقال بوتين إن بايدن "سياسي محنك".

وأضاف الرئيس الروسي عقب قمته مع بايدن في جنيف إنهما اتفقا على الحاجة إلى إجراء مزيد من المفاوضات بشـأن الأمن الإلكتروني.

وفي معرض رده على سؤال بشأن قضية حقوق الإنسان، حول بوتين القضية إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى "سجون وكالة الاستخبارات الأمريكية" خارج أمريكا، مثل السجن العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا، باعتباره غير قانوني ودليلا على مشكلات حقوق الإنسان في الغرب.

وقال بوتين: "تطرقنا إلى قضية حقوق الإنسان بأكملها"، مشيرا إلى أن هذا حدث بناء على مبادرة من بايدن، دون إشارة إلى أي نقاط اتفاق.