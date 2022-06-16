زوجة داوود عبد السيد: كان حريصا على أن يقدم مايؤمن به

قالت الكاتبة الصحفية كريمة كمال، زوجة المخرج داوود عبدالسيد، إنه عند استرجاع الذكريات المتعلقة بالسنوات الماضية، فعلى الرغم من سعادة الرحلة، إلا أنها أحتوت على أياما صعبة، ولكن إجمالا فإننا نسعد كثيرا لشعور المحبة والتقدير.

جاء ذلك خلال حفل تكريم عقده حزب الكرامة للمخرج داود عبدالسيد عقب فوزه بجائزة النيل في الفنون، والكاتب والروائي إبراهيم عبدالمجيد الحاصل على جائزة النيل في الآداب، وذلك في حضور عدد من رموز الفن والثقافة والشخصيات العامة، ومنهم مؤسس حزب الكرامة حمدين صباحي، والمخرج خالد يوسف، ورئيس الحزب الحالي أحمد الطنطاوي، وعضو لجنة العفو الرئاسي والوزير الأسبق كمال أبو عيطة.

وأضافت كريمة كمال، أن زوجها المخرج داوود عبدالسيد كان شديد الحرص على أن يقدم مايؤمن به وهي أهم رسالة يجب أن تنتقل إلى الأجيال الأصغر، موضحة: أتمنى من الشباب صغير السن ان يثابر خلال مشوار الحياة الصعب.

وتابعت: حياة المبدع تكون صعبة ومليئة بالعوائق ولكن إصرار المبدع هو الذي يوفر له النجاح في النهاية.

وكانت قد أعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة ورئيس المجلس الاعلى للثقافة، منذ أيام عن أسماء الفائزين بجوائز الدولة «التقديرية- النيل- التفوق – التشجيعية» في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وفاز داود عبد السيد بجائزة النيل للفنون، أما جائزة النيل للآداب فاز بها الروائي إبراهيم عبد المجيد، وجائزة النيل للعلوم الاجتماعية حصل عليها الراحل رجائي عطية، وحصد الراحل قيس العزاوي على جائزة النيل للمبدعين العرب.

كما فاز بجائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون الفنان رشوان توفيق، وفى مجال الاداب فاز كمال رحيم، وقد فازت الراحلة المستشارة تهاني الجبالي بجائزة الدولة للتفوق في مجال العلوم الاجتماعية، وحصدت جائزة التفوق في مجال الأدب ريم بسيوني.