 السيسي: حلمي غير مقتصر على مصر.. والله لو أعطاني ما هسيب دولة إفريقية إلا وهساعدها - بوابة الشروق
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السيسي: حلمي غير مقتصر على مصر.. والله لو أعطاني ما هسيب دولة إفريقية إلا وهساعدها

هديل هلال
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 12:19 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 12:19 م

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن حلمه غير مقتصر على تطوير الأوضاع في مصر فقط، معقبًا: «والله بحلم لإفريقيا، هم ناس ومن حق القارة تعيش وتكبر وتحقق أحلامها وأحلام أولادها».

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، صباح الخميس: «والله والله والله لو أعطتني ما هسيب دولة إفريقية إلا وهساعدها، لأن إفريقيا لن تعبر ما هي فيه إلا لما تكون قلوبنا على قلب بعض، ونتجاوز أية مشكلات وخلافات لتغيير المستقبل والواقع إلى الأفضل».

وتوجه برسالة إلى المشاركين ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي: «مجتمع المال والمصارف.. إفريقيا أمانة في رقبتكم، المليار وشوية مواطن إفريقي أمانة في رقبتكم».


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