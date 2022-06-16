إصابة 3 صيادين فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمال غرب غزة

أصيب ثلاثة صيادين فلسطينيين بجروح، اليوم الخميس، برصاص جنود البحرية الإسرائيلية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" اليوم أن "جنود بحرية الاحتلال أطلقوا الرصاص على مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر السودانية، ما أدى إلى إصابة ثلاثة صيادين نقلوا على أثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، إضافة إلى تدمير محرك مركب الصياد حسام بكر".

ووفق الوكالة، "تتعمد بحرية الاحتلال استهداف الصيادين في بحر غزة بشكل يومي بإطلاق النار عليهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكب الصيد".