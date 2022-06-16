مركز أبحاث أمريكي: أعمال بناء جديدة في موقع نووي بكوريا الشمالية

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أفاد مركز أبحاث أمريكي بأن الصور من أقمار صناعية تشير إلى أن أعمال بناء جارية عند مدخل أحد الأنفاق في موقع "بونغيي ري" النووي في كوريا الشمالية.

ونشر مركز Beyond Parallel للأبحاث الاستراتيجية تقريرا، تضمن صورا من الأقمار، حصل عليها في 14 يونيو الجاري.

وقال المركز إن هناك أعمال بناء جديدة عند مدخل النفق رقم 4.

وتستمر الأعمال في بعض المنشآت الأخرى، إضافة إلى بناء بعض المنشآت الجديدة، حسب التقرير.

ويشير المركز إلى أن الصور تدل على إتمام أعمال البناء والترميم عند مدخل النفق رقم 3، والتي استمرت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وكانت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية قد أفادت في وقت سابق، نقلا عن مسؤول في وزارة شؤون الوحدة لكوريا الجنوبية، بأن كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية في أي لحظة، وأن سيؤول وواشنطن تبحثان الخطوات المحتملة للرد على بيونغ يانغ.