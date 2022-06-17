العراق: قوى التيار الشيعي تشكل لجنة للتفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة مع باقي الأطراف السياسية

أعلن الإطار التنسيقي الشيعي العراقي، مساء اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة.



وأكدت قوى الإطار التنسيقي الشيعي في ختام اجتماع عقد مساء اليوم الخميس، أن الاجتماع ناقش القضايا السياسية والحوارات الجارية بين القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.



وعلى الصعيد ذاته صرح نوري المالكي زعيم إئتلاف دولة القانون أكبر مكونات الإطار التنسيقي الشيعي "نمد أيدينا للجميع بالتعاون مع القوى الإسلامية والوطنية إن كانت داخل البرلمان أو خارجه مادامت الأهداف والتحديات لاتفرقنا" .



وقال في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نحرص على البحث عن نقاط الالتقاء والتعاون والتكامل وليس التقاطع والتنافر ويجب أن لاتفرقنا خلافات تعد بسيطة وليست استراتيجية".



وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أكد أمس الأربعاء، انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان والعملية السياسية مما فتح الأبواب أمام قوى الإطار التنسيقي الشيعي لقيادة مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بوصفهم الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي بعد أن آلت إليهم غالبية مقاعد الكتلة الصدرية الشاغرة في البرلمان العراقي.



وتطالب قوى الإطار التنسيقي الشيعي بتشكيل حكومة توافقية على شاكلة جميع الحكومات التي تشكلت في العراق بعد العام 2003؛ ما يعني مشاركة جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة فيما لم تتضح بعد مواقف النواب المستقلون خاصة بعد انسحاب الكتلة الصدرية التي كانت تطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.