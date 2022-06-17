 العراق: قوى التيار الشيعي تشكل لجنة للتفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة مع باقي الأطراف السياسية - بوابة الشروق
الجمعة 17 يونيو 2022 12:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك ما هو السيناريو الأفضل لمنتخب الكرة المصري؟
النتـائـج تصويت

العراق: قوى التيار الشيعي تشكل لجنة للتفاوض لتشكيل الحكومة الجديدة مع باقي الأطراف السياسية

بغداد (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:37 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:37 م
أعلن الإطار التنسيقي الشيعي العراقي، مساء اليوم الخميس، عن تشكيل  لجنة تفاوضية للحوار مع القوى الوطنية لتشكيل الحكومة المقبلة. 

وأكدت قوى الإطار التنسيقي الشيعي في ختام اجتماع عقد  مساء اليوم الخميس، أن الاجتماع ناقش القضايا السياسية  والحوارات الجارية بين القوى الوطنية من أجل استكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وعلى الصعيد ذاته صرح نوري المالكي زعيم إئتلاف دولة القانون أكبر مكونات الإطار التنسيقي الشيعي "نمد أيدينا للجميع بالتعاون مع القوى الإسلامية والوطنية إن كانت داخل البرلمان أو خارجه  مادامت الأهداف والتحديات لاتفرقنا" . 

وقال في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نحرص على البحث عن نقاط الالتقاء والتعاون والتكامل وليس التقاطع والتنافر ويجب أن لاتفرقنا خلافات تعد بسيطة وليست استراتيجية". 

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أكد أمس الأربعاء، انسحاب نواب الكتلة الصدرية من البرلمان والعملية السياسية مما فتح الأبواب أمام قوى الإطار التنسيقي الشيعي لقيادة مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بوصفهم الكتلة الأكثر عددا في البرلمان العراقي بعد أن آلت إليهم غالبية مقاعد الكتلة الصدرية  الشاغرة في البرلمان العراقي. 

وتطالب قوى الإطار التنسيقي الشيعي بتشكيل حكومة توافقية على شاكلة جميع الحكومات التي تشكلت في العراق بعد العام 2003؛ ما يعني مشاركة جميع القوى السياسية في تشكيل الحكومة الجديدة فيما لم تتضح بعد مواقف النواب المستقلون خاصة بعد انسحاب الكتلة الصدرية التي كانت تطالب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك