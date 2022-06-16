خالد عبد الغفار: أعباء كبيرة مُلقاة على المنظومة الصحية لتقديم خدمة آمنة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزارة الصحة والسكان، إن هناك أعباء كبيرة مُلقاة على المنظومة الصحية، في ظل الآمال التي يعلقها المواطنون على المنظومة من أجل الحصول على خدمة آمنة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، على هامش جولته التفقدية بمحافظة الإسكندرية، أن الوزارة تدخل في تعاون مع كل قطاعات مقدمي الخدمة الصحية سواء في وزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن المواطن يتطلع للحصول على خدمات صحية متطورة ومزودة بأجهزة حديثة.

وأوضح أن الوزارة تعمل على عدة استراتيجيات بينها القضاء على قوائم الانتظار ومواصلة العمل في المبادرات الرئاسية التي تهدف للكشف المبكر عن الأمراض، ضمن خطط سريعة تتيح العمل على تقليل المعاناة التي قد يُصاب بها أي مريض.

ونوه بأن منظومة التأمين الصحي تعمل على قدم وساق في محافظات المرحلة الأولى الست، وسيتم مواصلة العمل تباعا في هذه المنظومة.

وأفاد بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتضمن ضخ كل الإمكانيات المالية والبشرية لخدمة المواطنين في مختلف المحافظات.

