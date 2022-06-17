 القاضية سوتومايور: واثقة من قدرة المحكمة العليا الأمريكية على استعادة ثقة الشعب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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القاضية سوتومايور: واثقة من قدرة المحكمة العليا الأمريكية على استعادة ثقة الشعب

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:43 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:43 م
قالت القاضية سونيا سوتومايور إنها واثقة من أن المحكمة العليا الأمريكية سوف" تستعيد في نهاية المطاف ثقة الشعب"، باعثة برسالة متفائلة للجمهور الليبرالي حتى في الوقت الذي تبحث فيه المحكمة إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض وتوسيع حقوق السلاح .

ووجهت سوتومايور، أحد القضاة التسعة في المحكمة العليا الأمريكية، أيضا كلمات رقيقة للقاضي المحافظ كلارينس توماس خلال حديثها في المؤتمرالسنوي للجمعية الأمريكية للدستور في الوقت الذي تدخل فيه المحكمة الفترة الأخيرة لولاية شهدت قتالا مريرا وكانت عالية المخاطر.

وناشدت سوتومايور، الحاضرين بأن يكون لديهم أيمان متواصل "في نظامنا القضائي ونظام حكومتنا والقدرة على استعادة ثقة الشعب بأننا نحن كمحكمة وكمؤسسة لم نضل طريقنا".

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