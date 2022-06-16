وزير الشؤون الإسلامية السعودية: المملكة قامت بجهود كبيرة لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف

أكد وزير الشؤون الإسلامية السعودية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية قامت بجهود كبيرة لمحاربة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف الوزير وفقا لقناة الإخبارية السعودية، اليوم الخميس، أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في حماية المنابر والتصدي للأفكار الدخيلة على الإسلام، منددا بمن تلوث فكره بالمناهج والبدع التي تدعو إلى تكفير الناس وتدمير الأوطان وتدعو إلى الفتن.

وأشار "آل الشيخ" إلى أن المملكة بدأت بالتعاون مع الدول الإسلامية في صد "جماعة الإخوان" والجماعات الضالة، بالتوازي مع نشر مبادئ الاعتدال ونبذ العنف، كما بذلت كل ما يلزم في سبيل تحقيق أهداف القيادة بالدعوة إلى الوسطية، مشددا على أنه لا بقاء لفكر منحرف فيه غلو وتطرف، ولا بقاء لكل من تسول له نفسه تعكير صفو هذه البلاد المباركة، التي ستبقى راية التوحيد والقيادة الرشيدة هما ربان هذه البلاد الذي تسير بهما إلى الأمان دائما.