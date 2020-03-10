وزارتا الخارجية والمالية في صربيا تتلقيان تهديدا بوجود قنابل

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تلقت وزارتا الخارجية والمالية في صربيا تهدديات بوجود قنابل اليوم الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "تانيوج" الصربية الرسمية نقلا عن وزارة الداخلية أنه تم إخلاء المبنيين وقامت وحدات من قوات الشرطة الخاصة بتفتيشهما.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مبنى وزارة الخارجية بعدما التقى وزير الخارجية نيكولا سيلاكوفيتش بنظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

وتلقت عشرات المدارس في أنحاء مختلفة من صربيا والجيوب الصربية في كوسوفو تهديدات بوجود قنابل اليوم الخميس.

وتلقت عدة منشآت عامة مثل المدارس والمستشفيات أيضا تهديدات بوجود قنابل في الأسابيع القليلة الماضية. وتم تسجيل حوادث مماثلة في دول أخرى بالمنطقة، مثل مونتينيجرو وكرواتيا والبوسنة والهرسك.

وتم إرسال التهديدات في جميع هذه الحالات عبر عناوين بريد إلكتروني متخفية مجهولة، إلا أن عمليات البحث لم تكشف لاحقا عن عبوات ناسفة في أي من الحالات.