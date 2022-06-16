إطلاق اسم جمال خاشقجي على شارع السفارة السعودية في واشنطن

أطلق اسم الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في تركيا على الشارع الذي يقع فيه مبنى سفارة المملكة في واشنطن، في خطوة تأتي قبل نحو شهر من زيارة بايدن إلى الرياض.

وكشف مجلس بلدية العاصمة الأمريكية النقاب عن لافتة "شارع جمال خاشقجي"، في بادرة تكريم لذكرى الصحافي الذي قتل في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2018.

وقال فيل مندلسون رئيس البلدية التي صوّت مجلسها بالإجماع لصالح الاسم الجديد، إن اللافتة ستكون بمثابة "تذكير دائم ونصب تذكاري حتى لا تزول ذكرى جمال خاشقجي".

من جهتها قالت توكّل كرمان الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2011، خلال الحفل إن الزيارة التي يعتزم الرئيس الأميركي القيام بها إلى المملكة تعني "تخلي بايدن عن التزامه بالدفاع عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم".