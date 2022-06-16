موظف أممي سابق في العراق يعترف بالاعتداء الجنسي على 13 امرأة بعد تخديرهن

أعلنت السلطات الأمريكية، عن إقرار أخصائي الاتصالات السابق لدى الأمم المتحدة، كريم الكوراني، بالاعتداء الجنسي على 13 امرأة بعد تخديرهن.

وقال المدعي العام الأمريكي عن المنطقة الجنوبية بنيويورك، داميان ويليامز، في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة العدل الأمريكية، إن "كريم الكوراني اعترف بتخدير نحو 19 ضحية، والاعتداء الجنسي على 13 منهن، وهن فاقدات للوعي بعد تخديرهن".

وأوضح أن الكوراني (38 عاما) ارتكب العديد من جرائمه الشنيعة أثناء عمله في الأمم المتحدة، مضيفا: "لا شيء يمكن أن يستعيد ما سرقه الكوراني من ضحاياه، لكننا نأمل أن تشعر الضحايا ببعض الراحة بمعرفتهن أنه اعترف بجرائمه البشعة وأُدين بها".

ودعا ويليامز، أي ضحية محتملة للكوراني، إلى الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي".

وعمل الكوراني في مجال المساعدات الدولية والتنمية والعلاقات الخارجية خلال الفترة (2005 - 2018)، حيث عمل في بعثة اليونيسف في العراق، ثم أخصائي اتصالات لدى الأمم المتحدة فى العراق.

وأوضحت لائحة الاتهام أن الكوراني قام في أكتوبر 2016، بتخدير والاعتداء الجنسي على امرأة في العراق داخل شقته، وقامت الضحية بإبلاغ الأمم المتحدة عما حدث في ديسمبر من العام ذاته، ومن ثم فتحت المنظمة تحقيقا بشأن البلاغ.

وأجرى الوكلاء الخاصون بمكتب التحقيقات الفيدرالي في 3 نوفمبر 2017، مقابلة مع الكوراني خارج مقر إقامته في نيو جيرسي، أنكر خلالها تلك الاتهامات.

وبحسب لائحة الاتهام، انخرط الكوراني في نمط من السلوك المماثل يشمل العديد من النساء الأخريات، حيث قام بتخدير امرأة أخرى كانت متعاقدة مع منظمة تابعة للأمم المتحدة، ثم اعتدى عليها جنسيا.

ومن المقرر أن يصدر الحكم على الكوراني من قبل قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، نعومي رايس بوتشوالد، في 29 سبتمبر القادم.