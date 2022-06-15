عبد العال: الأخطاء الدفاعية سبب الخسارة من الأهلي

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أكد علاء عبدالعال، المدير الفني لنادي إيسترن كومباني، أن الأخطاء الدفاعية سبب الخسارة من الأهلي بنتيجة كبيرة في مسابقة الدوري.

إيسترن كومباني تلقى هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام الأهلي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وقال علاء عبدالعال في المؤتمر صحفي عقب المباراة: «قدمنا أداء جيدا، وحاولنا الوصول لمرمي مصطفي شوبير، حارس مرمى الأهلي، ولكن الأخير تالق بصورة لافتة».

وأضاف: «الأخطاء الدفاعية كانت وراء الخسارة ولكن الأهلي بشكل عام لا يحتاج لمساعدة من أحد».

وأتم: «لسنا سبب استبعاد الأهلي لأليو ديانج من تشكيلة مباراة الأهلي ولكن فريقه التزم بالاتفاق المسبق بعدم مشاركة الدوليين في المباراة».

وتجمد رصيد إيسترن كومباني، الذي يخوض موسمه الأول في الدوري، عند 13 نقطة ليظل قابعا في مؤخرة الترتيب.