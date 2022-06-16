إصابة مهاجر مصري بالرصاص بعد أن اقتحمت شاحنة صغيرة حاجزا للشرطة الفرنسية قرب إيطاليا

أصيب مهاجر مصري يبلغ من العمر 35 عاما وحياته حرجة بعد أن أصابه شرطي بالرصاص أثناء محاولته إيقاف شاحنة تقل أربعة مهاجرين آخرين بالقرب من نيس (جنوب شرق فرنسا).

وقال المدعي العام في نيس كزافييه بونوم في بيان له أنه بعد تلقي بلاغ من السلطات الإيطالية، تم تحديد مكان الشاحنة المبردة التي كان من المفترض أن تنقل "أجانب في وضع غير نظامي"، ليل الثلاثاء الأربعاء في سوسبل وهي بلدة فرنسية بالقرب من الحدود الإيطالية.

وأضاف: "أعقب ذلك عملية مطاردة للشاحنة من قبل شرطة الحدود، إلى أن تدخلت وحدة أخرى على بعد حوالي ثلاثين كيلومترا على طريق شديد الانحدار قرب نيس، وزادت الشاحنة سرعتها متجهة الى سيارة الشرطة هذه، وقام أحد الشرطيين باستخدام سلاحه واطلاق النار أربع مرات" في محاولة لإيقافها.

وتوقفت الشاحنة في إحدى مناطق نيس حيث فر سائقها وراكبان كانا جالسان في المقعد الأمامي.

وتم العثور داخل الشاحنة على خمسة مهاجرين بينهم مصري يبلغ من العمر 35 عاما أصيب بالرصاص في رأسه ونقل "في حالة حرجة" إلى المستشفى.

وبحسب المدعي العام ظهرت على الشاحنة آثار طلقين ناريين.

وفتحت النيابة العامة تحقيقين في الحادث.