إيطاليا تفرض ارتداء الكمامات في المواصلات العامة بسبب انتشار كورونا

طلبت الحكومة الإيطالية من المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام في البلاد مواصلة ارتداء الكمامات ، ومددت هذا الإجراء حتى الثلاثين من شهر سبتمبر المقبل في الوقت الذي ينتشر فيه فيروس كورونا.

ويتعين على المواطنين ارتداء الكمامات في الحافلات ومترو الانفاق والقطارات وفي أماكن الرعاية الصحية مثل المستشفيات و دور رعاية كبار السن ، في محالة لمنع انتشار كوفيد -19.

غير أن الكمامات لم تعد إلزامية في الطائرات ودور السينما والمسارح أو في الاحداث الرياضية في الصالات المغطاة ، لان معظم القيود للتصدي لكورونا قد إلغيت.

ويأتي تمديد ارتداء الكمامات في المواصلات العامة في الوقت الذي ترى فيه إيطاليا وبعض الدول الأخرى زيادة في عدد الإصابات.

سجلت إيطاليا 32 ألفا و809 إصابات بفيروس كورونا، و48 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 17 مليونا و736 ألفا و696، والوفيات إلى 167 ألفا و553 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 138 مليونا 29 ألفا و792 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.