واشنطن: تقارير تفيد بفقدان أمريكي ثالث في أوكرانيا

أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس، وجود تقارير تفيد بفقدان أمريكي ثالث في أوكرانيا.



من ناحية أخرى، صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الحكومة الأمريكية تسعى للوقوف بجانب أوكرانيا في دور داعم قبل أي محادثات مع روسيا لإنهاء الحرب .



وقال: "سوف ندعم الأوكرانيين ونتشاور معهم بينما يفكرون في الكيفية التي يرغبون من خلالها في التوصل إلى نتيجة عبر المفاوضات مع الروس".



وأضاف "نعتقد أن هذا الوضع يجب ان ينتهي من خلال الدبلوماسية " متابعا أن الولايات المتحدة لا ترى أن دورها هو تحديد أهداف أو وضع شروط للمفاوضات.



واستطرد سوليفان، في فعالية في واشنطن، أن أوكرانيا "دولة ذات سيادة سوف تحدد في نهاية المطاف مصيرها".



وتابع: "لن نضغط عليهم لتقديم تنازلات إقليمية .نعتقد أن هذا يتعارض مع القانون الدولي، وبصراحة خطأ".



وذكر أن دعم واشنطن يتمثل في تقوية "موقف الأوكرانيين إلى أقصى مدى ممكن ، أولا في ميدان القتال ،ثم في نهاية المطاف على طاولة المفاوضات "



وقال: "نرغب في أن يكون الأوكرانيون في أقوى وضع ممكن عندما يتم الانخراط في الدبلوماسية بشكل كامل".