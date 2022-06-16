القوى العاملة: استرداد 18 مليون ليرة لبنانية لـ12 عاملا مصريا في بيروت

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت "لبنان"، نجح في استرداد 18 مليون ليرة لبنانية قيمة تنازل عن الكفالة المصرفية لـ12 عاملا مصريا، موضحًا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة إحضار مواطن أجنبي، يتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن ذلك جاء في التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي ببيروت، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

وأوضح أن التقرير الذي تلقاه الوزير، عبر الملحق العمالي شرين سيد عبدالجواد رئيس مكتب التمثيل العمالي ببيروت، أشار إلى ما تم تحقيقه من إنجازات خلال مايو 2022، حيث تم اعتماد 13 عقد عمل، وتسوية شكوتين وديا، وحفظ أخرى، واثنين مازالا تحت البحث والدراسة حيث تلقى المكتب 5 شكاوى عمالية تقدم أصحابها للمكتب.

كما قام المكتب 3 زيارات للجهات الحكومية المعنية، وزيارة ميدانية للمنشأت وأصحاب الأعمال، فضلا عقد لقاء واجتماع مع الجالية المصرية، وعدد حالات الموافقة على نقل كفالة 14 حالة إلى كفيل جديد، والرد على 80 استشارة عمالية مقدمة للمكتب.