السلطات الأمريكية تبدأ إبحار يخت أماديا الروسي الضخم إلى هاواي

بدأت السلطات الأمريكية إبحار اليخت الضخم الذي صادرته الأسبوع الماضي، والخاص بالملياردير الروسي سليمان كريموف، إلى هاواي.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، بأن عملية الإبحار تعد فوزا كبيرا بالنسبة للولايات المتحدة التي تتطلع إلى مصادرة الأصول الروسية، ومعاقبة رجال الأعمال الروس على غزو بلادهم لأوكرانيا.

ويبحر حاليا اليخت الفاخر "أماديا"، الذي تبلغ قيمته 325 مليون دولار ويبلغ طوله 348 قدما، وهو يرفع العلم الأمريكي ويديره طاقم جديد تماما، نحو جزر هاواي الأمريكية، وقد شوهد لآخر مرة على بعد 160 ميلا من هونولولو، بحسب ما ورد في بيانات اليخت التي حصلت عليها وكالة "بلومبرج".

يشار إلى أن اليخت سيقطع نحو 3100 ميل من فيجي، حيث رفعت المحكمة العليا قرارا بالوقف في السابع من يونيو، وهو الذي كان يمنع الولايات المتحدة من إبحار السفينة بعيدا عن الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ.