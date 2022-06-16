ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية في أسوان

حصلت "الشروق" على رابط نتيجة الشهادتين الإعدادية والابتدائية، على مستوى منطقة أسوان الأزهرية، وذلك من خلال فتح الرابط ووضع رقم الجلوس للطالب يمكن التعرف على درجات الطلاب.

وكانت منطقة أسوان الأزهرية، أعلنت أسماء طلاب أوائل الشهادتين الإعدادية والابتدائية للعام الدراسي 2021/ 2022 على مستوى منطقة أسوان الأزهرية، وذلك بعد اعتماد النتيجة بشكل رسمي.

وقدم الدكتور سيد حسن مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية، ومحمود أحمد مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، التهنئة لأوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية على مستوى منطقة أسوان الأزهرية، متمنيين لهم دوام التفوق والنجاح، مقدمين التهنئة أيضاً لجميع الطلاب الناجحين.

لمعرفة النتيجة اضغط هنا