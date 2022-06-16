مطالبات في إسبانيا بفرض ضريبة جديدة على شركات الكهرباء

قالت يولاندا دياز زعيمة حزب يونيداس بوديموس، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية الإسبانية اليوم الخميس، إنه يتعين على البلاد أن تفرض ضريبة جديدة على شركات الكهرباء في اسرع وقت ممكن.



وقالت دياز التي تشغل أيضا منصب وزيرة العمل والمعاشات "نحتاج إلى التحرك الآن وإصدار تشريع ونطبق هذا الإجراء"، حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة بلومبرج للأنباء.



كانت وزيرة الطاقة تيريزا ريبيرا قد صرحت يوم الاثنين الماضي أنه يتعين على إسبانيا أن تدرس فرض المزيد من الضرائب على شركات الكهرباء في ميزانية العام المقبل.



وقالت دياز "منذ وقت طويل وتقريبا منذ بداية تولى هذه الحكومة السلطة ونحن نتحدث عن إصلاح ضريبي يتم تأجيله مرارا".



وقال متحدث "وزارة المالية تدرس القضية ولكن ليس لديها إطار زمني بشان أمكانية تطبيق مثل هذا الإجراء".



وأضاف المتحدث "موقف وزارة المالية هو أنه يتعين على شركات الكهرباء أن تسهم بشكل أكبر في الماليات العامة .الآن نبحث فيما إذا كان يمكن أن يتم ذلك من خلال فرض ضريبة جديدة أو إعادة صياغة إجراء قائم".