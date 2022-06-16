ارتفاع سعر سهم تويتر قبل الاجتماع المنتظر مع إيلون ماسك

ارتفع سعر سهم شركة موقع التواصل الاجتماعي تويتر بنسبة 9ر1% خلال تعاملات اليوم الخميس، على خلاف أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى التي تراجعت اليوم.

جاء ارتفاع السهم قبل الاجتماع المنتظر بشدة بين الملياردير إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وموظفي تويتر التي وافقت إدارتها في أبريل الماضي على عرض الشراء المقدم من الملياردير مقابل 44 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن السهم تلقى دعما إضافيا من تقرير تحدث عن توقع تأكيد ماسك لرغبته في شراء شركة شبكة التواصل الاجتماعي، عندما يتحدث مع موظفيها اليوم.

كانت مصادر مطلعة قد ذكرت في وقت سابق مع الشهر الحالي أن كبير محاميى تويتر أكدت لموظفيها استمرار التقدم في صفقة بيع أسهم الشركة إلى الملياردير إيلون ماسك، مضيفا أن المساهمين سيصوتون على الصفقة أواخر يوليو أو أوائل أغسطس المقبلين.

وأضافت المصادر أن فيجايا جاد رئيس الإدارة القانونية في الشركة قال خلال اجتماع لموظفي تويتر إن الشركة مازالت تنتظر الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والتداول على مقترحها بشأن الصفقة قبل إرساله إلى المساهمين.

وشكك ماسك، خلال الأسابيع القليلة الماضية في أعداد مستخدمي تويتر، وعدد التغريدات التي يتم بثها آليا، وهو ما يثير الغموض بشأن احتمالات اتمام الصفقة.

واتهم ماسك شركة تويتر بخرق شروط صفقته البالغة قيمتها 44 مليار دولار والخاصة بالاستحواذ على خدمة التدوينات القصيرة.