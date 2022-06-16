السفيرة الفرنسية تؤكد التزام بلادها بالوقوف إلى جانب لبنان

أكدت السفيرة الفرنسية في لبنان آن جريو، التزام بلادها بالوقوف إلى جانب لبنان والجيش اللبناني.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الخميس عن جريو قولها، خلال احتفال أقامته في بيروت بمناسبة اختتام النسخة الـ11 من "مباراة الفرنكوفونية" المخصصة للجيش اللبناني، إن "التعاون مع الجيش اللبناني يسير بشكل جيد جدا"، كاشفة عن افتتاح فرنسا نحو 14 مركزا لغويا ضمن أفواج الجيش اللبناني ومدارسه على كل الأراضي اللبنانية بهدف تطوير وتعزيز تعلم اللغة الفرنسية في البيئة العسكرية.

ولفتت إلى أن "هذه المبادرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من الالتزام الفرنسي تجاه الفرنكوفونية في القوات المسلحة اللبنانية".

ورأت جريو أن "تدريب الجنود على تعلم الفرنسية هو لتمكينهم من المشاركة بجدية في العديد من العمليات المشتركة مع الجيش الفرنسي، والاستفادة بشكل أفضل لاكتساب مهارات جديدة أكان من خلال تبادل الكوادر أو إرسال مفارز عملياتية، أو تنفيذ مهمات بالشراكة مع الكتيبة الفرنسية في القوات الدولية العاملة في الجنوب".

يذكر أن "مباراة الفرنكفونية" تعتبر مسابقة تعبير كتابي باللغة الفرنسية، مفتوحة لكافة العسكريين في الجيش اللبناني تم إطلاقها للمرة الأولى عام 2009 وشارك في هذه الدورة نحو 6200 جندي.

وتعدّ فرنسا أحد أبرز شركاء لبنان السياسيين، وهي لتزم بدعم الاستجابة للتطلعات التي عبّر عنها الشعب اللبناني فيما يتعلق بالإصلاحات والحوكمة.