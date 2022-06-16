محافظ البنك المركزي: أجواء عدم اليقين تسيطر على توقعات أداء الاقتصاد العالمي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن الأزمة الروسية الأوكرانية أدت إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد، فضلًا عن زيادة الضغوط التضخمية على كل الاقتصادات.

وأضاف عامر، خلال كلمة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية الـ29 لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي، صباح الخميس، أن تلك الاضطرابات أثرت على صلابة النظام المالي العالمي، منوهًا إلى أن أجواء عدم اليقين تسيطر على توقعات أداء الاقتصاد العالمي.

وذكر أن الأزمة العالمية تفضي إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، والارتفاع الحاد في مستوى المخاطر، الأمر الذي يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على السلطات المالية.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، الاجتماع السنوي الإفريقي رقم 29، بمساهمة بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي «أفريكسم بنك» AAM2022، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لهذا العام بعنوان «تحقيق إمكانات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في حقبة ما بعد COVID-19 - الاستفادة من قوة الشباب».