 إصابات كورونا اليومية تتجاوز 10 آلاف في الهند لأول مرة منذ فبراير الماضي - بوابة الشروق
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إصابات كورونا اليومية تتجاوز 10 آلاف في الهند لأول مرة منذ فبراير الماضي

نيودلهي - د ب أ
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:29 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 11:29 ص

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الخميس، تسجيل 12 ألفا و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بارتفاع بنسبة 38.4% مقارنة بأمس الأربعاء عندما تم تسجيل 8822 حالة إصابة.

ونقلت شبكة "إن دي تي في" الهندية عن الوزارة القول، إن هذه تعد أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية 10 آلاف منذ 26 فبراير الماضي.

وسجلت الهند 11 حالة وفاة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 43 ملبونا و245 ألفا و517 حالة، وحالات الوفاة 524 ألفا و792 حالة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.


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