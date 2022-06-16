الكرملين: أمريكا لم تتخذ مثل هذه القرارات الصعبة ضد روسيا حتى خلال الحرب الباردة

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة لم تتخذ مثل هذه القرارات الصعبة ضد روسيا حتى في أثناء الحرب الباردة، ولا تجاه أي دولة أخرى في العالم.

وقال بيسكوف، لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال عما إذا كان يتفق مع الرأي القائل بأن مثل هذه القرارات الصعبة التي تتخذها الولايات المتحدة الآن ضد روسيا لم تتخذ حتى خلال الحرب الباردة: "هو حقا كذلك. أولاً، لم يتم اتخاذها حتى في أثناء الحرب الباردة، وثانيًا، لم يتم اتخاذها ضد أي دولة في العالم".

وأضاف بيسكوف أن روسيا تواجه حربًا اقتصادية غير مسبوقة، قائلا في هذا الصدد: "بلدنا في مواجهة حرب اقتصادية لم يسبق لها مثيل على الإطلاق، ومحاولات خنق، ومحاولات عزل".

وتستمر منذ يوم 24 فبراير الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

من جانبه، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.