الهند تسجل 12 ألفا و213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم /الخميس/ أنه تم تسجيل 12 ألفا و213 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، لتتجاوز بذلك الإصابات اليومية حاجز ال 10 آلاف حالة لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي.

وأفادت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأنه تم أيضا تسجيل 11 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 524 ألفا و803 حالات، بينما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 43 مليونا و257 ألفا و730 حالة.

وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة في الهند بلغ 58 ألفا و215 حالة.. مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 42 مليونا و674 ألفا و712 شخصا، وذلك بعدما تعافى 7 آلاف و624 شخصا خلال ال24 ساعة الماضية.