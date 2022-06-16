 اللجنة المشتركة المغربية السعودية تدعو إلى محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل - بوابة الشروق
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اللجنة المشتركة المغربية السعودية تدعو إلى محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 3:46 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 3:46 م

دعت اللجنة المشتركة المغربية السعودية، اليوم الخميس، إلى بذل مزيد من الجهود لدعم الاستقرار وتعزيز التنمية المستدامة ومحاربة التطرف والإرهاب والحركات الانفصالية، بمنطقة الساحل.

وأوضح بيان الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية أن المملكة العربية السعودية ثمنت - في هذا الصدد - المقاربة الثلاثية الأبعاد للمملكة المغربية تجاه منطقة الساحل التي تركز على الأمن والتنمية وتأهيل الموارد البشرية.

وجددت اللجنة، إدانتها للتطرف والإرهاب - بجميع صوره وأشكاله - أيا تكن مبرراته ودوافعه، وأكدت عدم ربط هذه الآفة الخطيرة بحضارة أو دين، مشددة على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب واجتثاثه والقضاء على مسبباته.

واستعرضت اللجنة، الجهود الحثيثة التي يبذلها البلدان والمبادرات الرائدة التي طوراها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأكدت اللجنة ضرورة مواصلة التنسيق بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب على الصعيد الدولي متعدد الأطراف، خصوصا على مستوى منظمة الأمم المتحدة والمنتدى الدولي لمحاربة التطرف والتحالف الدولي ضد داعش.

كما رحبت اللجنة بدراسة إمكانية إطلاق تعاون ثلاثي في القارة الإفريقية، وفق مقاربة تضامنية في المجالات ذات الأولوية.


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