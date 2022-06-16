 أوروبا تواجه خطر نفاد الغاز في منتصف الشتاء حال غلق خط نورد ستريم - بوابة الشروق
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أوروبا تواجه خطر نفاد الغاز في منتصف الشتاء حال غلق خط نورد ستريم

واشنطن (د ب ا)
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 10:30 م | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 10:30 م
تواجه أوروبا خطر نفاد مخزونات الغاز الطبيعي في ذروة الطلب في منتصف فصل الشتاء اذا توقفت تماما امدادات روسيا عبر خط أنابيب حيوي، بحسب شركة "وود ماكينزي ليمتد" للاستشارات.

وقال ماسيمو دي اودواردو نائب رئيس قسم ابحاث الغاز والغاز الطبيعي المسال في الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنه في السيناريو الأسوأ المتمثل في أن يتم تماما غلق خط انابيب نورد ستريم إلى المانيا، فإن أوروبا لن تتمكن من الوصول إلى مستويات التخزين التي أمر بها الاتحاد الأوروبي مع حلول بدء موسم التدفئة في شهر نوفمبر. ويمكن أن تواجه المنطقة نفاد المخزونات تماما بحلول شهر يناير".

وحذر دي اودواردو بالقول "حتى التفكير في إجراءات مضادة، فإنه ربما يكون من الحتمي أنه سوف تكون هناك حاجة لتطبيق ترشيد الطلب"، بحسب ماذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

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