 العراق يشكل لجنة عليا لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يشكل لجنة عليا لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف

أ ش أ
نشر في: الخميس 16 يونيو 2022 - 6:39 ص | آخر تحديث: الخميس 16 يونيو 2022 - 6:39 ص

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة عليا لمواجهة خطاب الكراهية والتطرف.

ودعا الأعرجي، في بيان أورد قناة (السومرية نيوز)، إلى مواجهة سبل خطاب الكراهية والتطرف اللذين يهددان المجتمع والسلم الأهلي، موجها بتشكيل لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة، لإعداد سياسة وطنية لمواجهة تأثيرات هذا الموضوع على المجتمع.

وأكد الأعرجي، أن مهمة أعضاء اللجنة ستكون الدفاع عن الدولة والمواطن، وليس السجال السياسي الحالي، بالإضافة إلى الحفاظ على المجتمع والوقوف ضد كل ما يهدد السلم الأهلي.

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