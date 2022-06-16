اكتشاف كوكبين من «الأرض الفائقة» يدوران حول نجم قريب!

عثر على عالمين جديدين قد يستقطبان المعادن الصخرية الجيدة، يدوران حول نجم كوني قريب، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

ويدور الكوكبان الخارجيان المكتشفان حديثا -ما يعرف باسم الأرض الفائقة "أكبر من الأرض، ولكنها أصغر من العملاق الجليدي"- حول نجم قزم أحمر بارد يسمى HD 260655، الذي يبعد 33 سنة ضوئية فقط.

وفي حين أنه من غير المحتمل أن تكون العوالم صالحة للحياة، نظرا لفهمنا الحالي للحياة، فإن النجم والكواكب الخارجية هي من بين أقرب أنظمة العالم المتعدد إلى الأرض.

وهذا يجعله هدفا ممتازا لاستطلاعات المتابعة لمحاولة فهم مكونات الكواكب الخارجية وتقييم غلافها الجوي، وهو مسعى سيساعدنا في البحث عن حياة خارج كوكب الأرض، حتى لو تبين أن العالمين غير قادرين على ذلك.

تقول عالمة الفلك ميشيل كونيموتو، من معهد كافلي للفيزياء الفلكية وأبحاث الفضاء التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: "يعتبر كل من الكواكب في هذا النظام من بين أفضل الأهداف لدراسة الغلاف الجوي بسبب سطوع نجمهما. هل هناك جو متقلب غني حول هذه الكواكب؟ وهل هناك علامات على وجود مياه أو أنواع قائمة على الكربون؟، هذه الكواكب هي أحواض اختبار رائعة لتلك الاستكشافات".

وحتى الآن، أكّد أكثر من 5000 كوكب خارج المجموعة الشمسية في مجرة درب التبانة، ويهتم علماء الأحياء الفلكية بشدة بالعثور على عوالم أرضية أو صخرية مثل الأرض والزهرة والمريخ.

ومع ذلك، فإن الكواكب الصخرية الخارجية صغيرة نسبيا من حيث الحجم والكتلة، ما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة؛ تميل معظم الكواكب الخارجية التي تمكنا من قياسها حتى الآن إلى التصنيف العملاق. والعوالم الصخرية -والأفضل من ذلك، العوالم الصخرية القريبة- مطلوبة بشدة.

واكتشف العالمين اللذين يدوران حول HD 260655 - المسمى HD 260655 b وHD 260655 c - لأنهما يمران بيننا وبين نجمهما خلال مدارهما. وسجلت الانخفاضات الخافتة في ضوء النجوم بسبب عمليات عبور الكواكب الخارجية بواسطة تلسكوب TESS التابع لناسا لصيد الكواكب الخارجية، والذي تم تصميمه لاكتشاف مثل هذه الظواهر بالضبط.

وكان مطياف Echelle عالي الدقة على تلسكوب Keck (المعروف الآن باسم ANDES) يحتوي على بيانات متاحة للجمهور تعود إلى عام 1998.

ويحدث هذا فرقا كبيرا في علم الكواكب الخارجية: يمكن أن تكشف البيانات الطيفية ما إذا كان النجم يتحرك على الفور أم لا.

وبين بيانات TESS والبيانات المأخوذة من HIRES وCARMENES، تمكن الفريق من تأكيد وجود كوكبين خارج المجموعة الشمسية يدوران حول HD 260655. علاوة على ذلك، باستخدام مجموعتي البيانات، تمكن الفريق من تجميع ملف تعريف شامل لكوكبين خارج المجموعة الشمسية.

وتوفر بيانات العبور حجما ماديا، بناء على مقدار الضوء الذي يتم حجبه عن النجم؛ وتكشف البيانات الطيفية مدى كتلة كوكب خارج المجموعة الشمسية، بناء على مقدار تحرك النجم. ويمكن استخدام مجموعتي البيانات لحساب مدار كوكب خارج المجموعة الشمسية.

ويبلغ حجم الكوكب الخارجي الداخلي، HD 260655 b، حوالي 1.2 ضعف حجم الأرض وضِعف كتلة الأرض، ويدور حول النجم كل 2.8 يوم. ويبلغ حجم العالم الخارجي، HD 260655 c، نحو 1.5 ضعف الأرض، ويبلغ مداره 5.7 يوم.

وفي هذه الأحجام والكتل، تشير كثافتها إلى أن الكوكبين الخارجيين من المحتمل أن يكونا عالمين صخريين.

وعلى الرغم من أن النجم أكثر برودة وخفوتا من الشمس، فإن قرب الكواكب من HD 260655 يعني أن العوالم ستكون ساخنة جدا للحياة كما نعرفها.

وقدم الفريق نتائجه في الاجتماع 240 للجمعية الفلكية الأمريكية.