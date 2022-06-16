محافظ دمياط تبحث مع رئيس جامعة الأزهر آليات تعزيز التعاون بين الجانبين

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مع الدكتور محمد حسين المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر والوفد المرافق، آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، لدعم جهود المحافظة بالقطاعات المختلفة، وذلك في حضور الدكتور أسامة العبد عضو مجلس النواب.

جاء ذلك على هامش زيارة وفد جامعة الأزهر للمحافظة لوضع حجر الأساس لمركز الكلى والمسالك البولية وعدد من الأعمال الإنشائية الجديدة بمستشفى جامعة الأزهر.

وأشادت عوض بدور الأزهر الشريف جامعًا وجامعة، تحت قيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لنشر الفكر الوسطى المستنير، مؤكدة أن الأزهر منارة العلم والعلماء، ومشيدة بالدور الذي قدمته جامعة الأزهر لدعم القطاع الصحي خلال جائحة كورونا.

من جانبه استعرض رئيس جامعة الأزهر أهم المبادرات التي تقدمها الجامعة لخدمة المجتمع، مثل إطلاق قوافل طبية بقرى "حياة كريمة " ،و كذلك جهود الجامعة لمحو الأمية ،و لم شمل الأسرة لمواجهة ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق وأيضا نشر الفكر الوسطى ومواجهة الفكر المتطرف، هذا إلى جانب نشر الوعي بعدد من القضايا.