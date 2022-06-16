ضبط 2 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الحملات الرقابية التي شنتها مديرية التموين، تحت إشراف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، في كفر الزيات بهدف إحكام الرقابة على الأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط المسؤول عن أحد مصانع الأسماك المدخنة بمدينة كفر الزيات؛ لاستخدامه في تصنيع الأسماك المدخنة ملح طعام مجهول المصدر بدون فواتير وبه علامات فساد ظاهري وتحجر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي.

وفي السياق ذاته، تم ضبط صاحب مدشة غلال بها 2 طن أعلاف حيوانية دون أي بيانات ومجهولة المصدر بقصد البيع بالتدليس وتحقيق أرباح غير مشروعة، وضبط المسئول عن محل علافة لحيازته شكائر بذر كتان مجهول المصدر بدون فواتير وبه علامات فساد ظاهري وتم التحفظ علي كمية قدرها طن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وتحريز كافة المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها.

وأكد محافظ الغربية تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذلك توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحزم حيال المخالفين.